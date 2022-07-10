Южнокорейские военные рассказали о выстрелах из РСЗО со стороны КНДР

Южнокорейские военные заявили, что КНДР произвела несколько выстрелов из РСЗО

Южнокорейские военные рассказали о нескольких выстрелах из реактивных систем залпового огня (РСЗО) со стороны КНДР. Об этом сообщает агентство «Ёнхап».

Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея заявил журналистам, что были обнаружены следы от предполагаемых выстрелов примерно с 18:21 до 18:37 по местному времени. В связи с этим Южная Корея решила повысить бдительность и готовность вооруженных сил.

В мае сообщалось, что Северная Корея четыре раза за месяц произвела запуск неопознанной баллистической ракеты в сторону Японского моря. В ответ на это в июне Южная Корея и США провели запуски восьми ракет.

«Ядерная и ракетная [программы] Северной Кореи достигли такого уровня, что угрожают не только миру на Корейском полуострове, но и в Северо-Восточной Азии и во всем мире», — сказал президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Он также пообещал, что власти позаботятся о том, чтобы «не было ни единой трещины в защите жизни и имущества» граждан страны.