Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Южнокорейские военные рассказали о выстрелах из РСЗО со стороны КНДР

Южнокорейские военные заявили, что КНДР произвела несколько выстрелов из РСЗО

Фото: KCNA / Reuters

Южнокорейские военные рассказали о нескольких выстрелах из реактивных систем залпового огня (РСЗО) со стороны КНДР. Об этом сообщает агентство «Ёнхап».

Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея заявил журналистам, что были обнаружены следы от предполагаемых выстрелов примерно с 18:21 до 18:37 по местному времени. В связи с этим Южная Корея решила повысить бдительность и готовность вооруженных сил.

В мае сообщалось, что Северная Корея четыре раза за месяц произвела запуск неопознанной баллистической ракеты в сторону Японского моря. В ответ на это в июне Южная Корея и США провели запуски восьми ракет.

«Ядерная и ракетная [программы] Северной Кореи достигли такого уровня, что угрожают не только миру на Корейском полуострове, но и в Северо-Восточной Азии и во всем мире», — сказал президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Он также пообещал, что власти позаботятся о том, чтобы «не было ни единой трещины в защите жизни и имущества» граждан страны.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгений Шульгин
Обсудить
Последние новости
На Украине возмутились решением Канады вернуть турбину для «Северного потока»
Шеф-повар дала советы по приготовлению куриного шашлыка
Лучший россиянин драфта НХЛ объяснил отъезд в США
ФРГ предрекли крах из-за собственной политики
Стало известно об использовании СБУ соцсетей для ракетных ударов
Раскрыт фирменный салат Лукашенко
Шарапова намекнула на рождение первенца
В Думе прокомментировали вопрос о замене названия должности президента
Политолог описал возможную судьбу украинского конфликта при переизбрании Трампа
Бывший кандидат в президенты Франции назвала ошибку Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.