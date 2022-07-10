Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Трамп раскрыл свой курс по Украине в случае победы на выборах 2020 года

Трамп заявил, что не допустил бы конфликта на Украине в случае победы на выборах 2020 года
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Karen Pulfer Focht / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп спрогнозировал собственный политический курс по Украине в случае победы на выборах президента в 2020 году. Своим мнением он поделился, выступая в субботу перед своими сторонниками в Анкоридже, передает ТАСС.

По словам, экс-лидера, в случае своего переизбрания он не допустил бы конфликта на территории республики. Он также предположил, что в дальнейшем ситуация на Украине лишь ухудшится, «хотя этого могло бы не произойти, если бы выборы прошли иначе».

«Мы могли бы достичь договоренности, но нам бы даже не пришлось этого делать. Ничего бы попросту не произошло», — заверил Трамп.

Ранее Трамп уже заявлял, что из-за действий нынешней администрации Соединенных Штатов вокруг Украины может начаться мировая война. При этом он отметил, что если бы он остался главой государства, то сложившейся ситуации вокруг Украины бы не было.

Ударная волна
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Байден анонсировал поездку в ближневосточную страну для «победы» над Россией
Появилось видео лучших моментов турнира UFC Vegas 58
В Москве двое мужчин избили женщину за просьбу не шуметь
Появилось видео обстрела Луганска ВСУ из замаскированной РСЗО
Трамп раскрыл свой курс по Украине в случае победы на выборах 2020 года
В Госдуме предложили переименовать президента в правителя
Атаман из UFC нокаутировал дос Аньоса в главном бою
Москвичи сравнили рынок времен СССР на юго-западе города с современным
Поставки топлива возобновили на ряде заправок Шри-Ланки
В Госдуме ответили на обвинения в морской блокаде Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.