Трамп раскрыл свой курс по Украине в случае победы на выборах 2020 года

Трамп заявил, что не допустил бы конфликта на Украине в случае победы на выборах 2020 года

Бывший президент США Дональд Трамп спрогнозировал собственный политический курс по Украине в случае победы на выборах президента в 2020 году. Своим мнением он поделился, выступая в субботу перед своими сторонниками в Анкоридже, передает ТАСС.

По словам, экс-лидера, в случае своего переизбрания он не допустил бы конфликта на территории республики. Он также предположил, что в дальнейшем ситуация на Украине лишь ухудшится, «хотя этого могло бы не произойти, если бы выборы прошли иначе».

«Мы могли бы достичь договоренности, но нам бы даже не пришлось этого делать. Ничего бы попросту не произошло», — заверил Трамп.

Ранее Трамп уже заявлял, что из-за действий нынешней администрации Соединенных Штатов вокруг Украины может начаться мировая война. При этом он отметил, что если бы он остался главой государства, то сложившейся ситуации вокруг Украины бы не было.