На газовом заводе в США произошел взрыв

Fox News: на газовом заводе в Оклахоме произошел взрыв, никто не пострадал

В США произошел взрыв на газовом заводе в Оклахоме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

По информации местной полиции, индицент произошел на заводе сжиженного природного газа (СПГ) OneOk в городе Медфорд. По предварительным данным, никто не пострадал. Жители соседних домов были эвакуированы. Другие подробности происшествия не приводятся.

В субботу, 9 июля, произошел взрыв на заправке в поселке Кузоватово. Площадь пожара составила 100 квадратных метров, открытое горение ликвидировали. Очевидцы также опубликовали кадры момента взрыва, на которых видно образование огромного шара пламени и дыма. В результате пострадали пять человек.