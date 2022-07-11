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102-летняя женщина раскрыла алкогольный секрет своего долголетия

Sussex World: 102-летняя Марджори Раттер назвала виски секретом своего долголетия
Marjorie Rutter

Marjorie Rutter. Фото: Shaw Healthcare-operated care home

Британская старожительница отпраздновала очередной день рождения и назвала алкогольный напиток, поспособствовавший ее долголетию. Об этом сообщает издание Sussex World.

Марджори Раттер, живущей в городе Стейнинг, графство Западный Суссекс, исполнилось 102 года. Она отпраздновала знаменательную дату 7 июля в доме престарелых Croft Meadow. В честь праздника администрация пансионата устроила вечеринку.

В годы Второй мировой войны Раттер служила телефонисткой, а позже вместе с мужем поселилась в деревне Элстри, графство Хартфордшир, где у них родилось двое детей. Секрет своего долголетия женщина раскрыла, общаясь с журналистами. По мнению 102-летней британки, самое главное — это «жизнь с чистыми помыслами и немного виски время от времени».

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Менеджер Croft Meadow Кармен Флуерас рассказала, что сотрудники очень любят Раттер, потому что она всегда умеет развеселить их. «Очень приятно, что мы смогли устроить для нее такой праздник», — сказала женщина.

Ранее 100-летняя Айрис Митчелл из Великобритании раскрыла секрет своего долголетия. Она считает, что прожила так долго благодаря своей активности.

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Никита Савин
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