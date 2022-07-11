102-летняя женщина раскрыла алкогольный секрет своего долголетия

Sussex World: 102-летняя Марджори Раттер назвала виски секретом своего долголетия

Британская старожительница отпраздновала очередной день рождения и назвала алкогольный напиток, поспособствовавший ее долголетию. Об этом сообщает издание Sussex World.

Марджори Раттер, живущей в городе Стейнинг, графство Западный Суссекс, исполнилось 102 года. Она отпраздновала знаменательную дату 7 июля в доме престарелых Croft Meadow. В честь праздника администрация пансионата устроила вечеринку.

В годы Второй мировой войны Раттер служила телефонисткой, а позже вместе с мужем поселилась в деревне Элстри, графство Хартфордшир, где у них родилось двое детей. Секрет своего долголетия женщина раскрыла, общаясь с журналистами. По мнению 102-летней британки, самое главное — это «жизнь с чистыми помыслами и немного виски время от времени».

Менеджер Croft Meadow Кармен Флуерас рассказала, что сотрудники очень любят Раттер, потому что она всегда умеет развеселить их. «Очень приятно, что мы смогли устроить для нее такой праздник», — сказала женщина.

Ранее 100-летняя Айрис Митчелл из Великобритании раскрыла секрет своего долголетия. Она считает, что прожила так долго благодаря своей активности.