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В Японии объяснили запоздалое решение приспустить флаги из-за убийства Абэ

В правительстве Японии объяснили запоздалое решение приспустить флаги из-за убийства Абэ

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Национальные флаги в резиденции премьер-министра Японии будут приспущены сегодня и завтра в знак скорби по бывшему главе правительства страны Синдзо Абэ. Решение приняли только сейчас, поскольку сегодня — первый будний день со дня смерти Абэ, объяснил генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно. Цитату приводит РИА Новости.

«Синдзо Абэ расстался с жизнью в результате варварского акта в ходе выборов, которые являются основой демократии. Принимая во внимание горе, которое испытывает народ, сегодня и завтра в резиденции премьер-министра будут наполовину приспущены флаги, что делается (только) в случае смерти действующего главы государства», — подчеркнул генсек правительства.

Запоздалое решение, таким образом, связано с тем, что покушение на Абэ было совершено в пятницу, 8 июня. Он погиб в тот же день.

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Виктория Кондратьева
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