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Озвучен увеличивающий риск алкоголизма фактор

CMU: употребление алкоголя в одиночестве увеличивает риск алкоголизма на 35 процентов

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Команда специалистов из Университета Карнеги — Меллона (CMU) озвучила фактор, увеличивающий риск развития алкоголизма. На женщин этот критерий влияет сильнее. Выводы работы опубликованы в журнале Drug and Alcohol Dependence.

В ходе исследования ученые проанализировали данные 4,5 тысячи человек в возрасте 18 лет, а затем продолжали наблюдения за ними в течение 17 лет. Выяснилось, что те участники, которые употребляли алкогольные напитки в подростковом и юношеском возрасте в одиночестве, оказались более склонны к развитию алкоголизма в зрелые годы, особенно этому подвержены женщины. Согласно расчетам, этот показатель увеличивал вероятность развития зависимости от спиртного на 35 процентов по сравнению с испытуемыми, пившими в компаниях. Причем потребление алкоголя в одиночестве чаще всего было вызвано попыткой справиться с негативными мыслями и опытом.

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