Терапевт перечислила правила безопасных автопутешествий

Терапевт Алексеева назвала правила безопасных автопутешествий

В длительных путешествиях на машине соблюдение нескольких правил поможет избежать проблем со здоровьем в виде головных болей, застоя крови, воспалений нервов и радикулитов, заявила врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева, пишет Ura.Ru.

По ее словам, есть правила безопасных автопутешествий. К примеру, каждые четыре часа необходимо делать остановку на отдых. Подобное правило работает на долговременных рейсах — через четыре часа меняются водители. «И пассажирам необходимо выходить из машины, делать небольшие прогулки», — отметила специалист.

Терапевт рекомендовала пить в дороге воду, что позволит избежать головных болей. «Пить нужно всю дорогу маленькими глоточками, чтобы постепенно клеточки напитывались. И ни в коем случае не открывать окна, и не сидеть на сквозняках», — добавила она.

Потоки воздуха в автомобиле могут привести к радикулитам или воспалению тройничного нерва. «Голову на сквозняках продувает очень сильно. Лучше включать кондиционер на плюс 22 градуса и все», — добавила врач.

Если ехать долго без остановки может возникнуть состояние гипоксии, подняться артериальное давление, начаться головные боли. Летом сидение без движения опасно застоем, сгущением крови, перечислила она. «Поэтому очень важно, чтобы в пути с собой всегда были все препараты, в частности, кровоостанавливающие», — подчеркнула Алексеева.

Ранее российские туристы повально захотели провести летний отпуск в одиночестве. Отдохнуть отдельно от семьи и друзей мечтают 28 процентов соотечественников. В то же время 21 процент хотят отправиться в путешествие вместе с любимым человеком, 13 процентов — с друзьями, 12 процентов — всей семьей, 11 процентов — с детьми.