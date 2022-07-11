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На Украине описали планы по разминированию Черного моря

Депутат Рады Костенко: Киев не имеет четкого плана по разминированию Черного моря

Фото: Bulgarian Ministry of Defence / Reuters

Украина не имеет четкого плана по разминированию акватории Черного моря и пока располагает лишь его «набросками». Об этом заявил депутат Верховной Рады Роман Костенко в интервью The Guardian.

Как отмечает издание, сейчас омывающие украинские берега воды «заражены сотнями мин», что представляет угрозу не только для военных с обеих сторон, но и для мирного судоходства, в частности для планов Киева по вывозу зерна. Морские мины не запрещены международными соглашениями, но должны располагаться исключительно в территориальных водах.

«Мы заминировали побережье и некоторые районы ближе к берегу», — подтвердил Костенко сведения журналистов. При этом, описывая возможный процесс разминирования, он отметил, что власти пока не располагают четким алгоритмом действий на этот счет.

Другой украинский источник издания, пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что Киев хочет привлечь к работам по обезвреживанию морских взрывных устройств роботов, способных работать под водой. Однако, полагает он, пройдут месяцы, прежде чем это можно будет осуществить.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал сроки решения проблемы вывоза украинского зерна морским путем. Он заявил, что Анкара намерена активизировать контакты с Москвой и Киевом, чтобы решить эту проблему за 7-10 дней.

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Алевтина Запольская
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