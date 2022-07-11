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Скудный завтрак в отеле возмутил постояльца и стал поводом для насмешек в сети

Пользователи Reddit высмеяли завтрак постояльца отеля и назвали его «оскорблением»

Фото: Reddit

Пользователи социальных сетей высмеяли скудный завтрак постояльца отеля, который поделился снимком в сети. На пост на платформе Reddit обратило внимание издание Daily Star.

Автор публикации не стал раскрывать страну и конкретное место пребывание, но уточнил, что ему было необходимо покинуть гостиницу рано утром. В связи с этим он попросил сотрудников отеля приготовить в дорогу ранний завтрак.

По его словам, предполагалось, что это будет «выпечка и кофе». Однако, развернув сверток, он увидел разбухший кусок хлеба, на котором лежали пожелтевшая брокколи и маринованный имбирь.

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Возмущенный турист сфотографировал бутерброд и поделился снимком в интернете, что стало поводом для насмешек среди комментаторов. Многие шутили, что скорее всего «этот гость очень раздражал персонал отеля». «Это худшее из того, что я когда-либо видел», «Вы что, дразнили сотрудников гостиницы во время своего пребывания?», «Я бы воспринял это не иначе, как оскорбление», — писали они.

Ранее пользователи сети раскритиковали авиакомпанию за неаппетитный внешний вид бортового питания в первом классе, сравнив его с тюремной едой.

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Ксения Жарова
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