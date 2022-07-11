Женщина накачала мышцы в 76 лет и прославилась в сети

Блогерша Джоан Макдональд похвасталась рельефными бицепсами и прессом в 76 лет

Блогерша Джоан Макдональд накачала мышцы в 76 лет и прославилась в сети. Результаты своей трансформации она запечатлела на камеру и опубликовала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещенной).

На размещенных кадрах женщина сравнила свой внешний вид до и после похудения. Так, на первом снимке заметны ее выпирающий живот и полные руки. На втором же фото, сделанном после потери веса, она похвасталась рельефными бицепсами, подтянутым прессом и стройными ногами.

В тексте публикации Макдональд отметила, что залогом ее успеха стало изменение образа жизни и привычек. «Мое приключение еще не закончилось, я все еще работаю над своей физической формой и мышлением», — призналась она.

Упомянутый пост набрал более 39 тысяч лайков и сотни комментариев, в которых пользователи сети высказали свое мнение по поводу внешних перемен блогерши. «Какие трицепсы!», «Вы вдохновляете меня», «Горячо!», «Вы выглядите невероятно», — писали юзеры.

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