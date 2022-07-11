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Киев заявил о неготовности части стран ЕС поддержать Украину

Глава Минфина Украины Марченко заявил о разобщенности ЕС в отношении помощи Украины

Фото: Shutterstock

Глава министерства финансов Украины Сергей Марченко заявил о разобщенности среди стран Европейского союза (ЕС) относительно пакета помощи Киеву. Его цитирует РИА Новости.

«Конечно, мы получаем оружие и военную помощь, но этого недостаточно… Это явный признак того, что Европейский союз и мир вокруг Украины немного устали... Я могу понять, что они страдают от цен на нефть и газ», — сказал глава Минфина.

По его словам, часть стран ЕС не готовы поддержать Украину. В частности, выделение пакета помощи в размере девяти миллиардов евро тормозит Германия — она выступает против того, чтобы Европа финансировала его за счет общего европейского долга. Марченко отметил, что в этом месяце Украина получила лишь около одного миллиарда. «Потом может быть пауза: между правительствами ЕС нет согласия», — добавил он.

Министр также отметил, что Киеву нужны пять миллиардов евро помощи в месяц.

В начале июля стало известно о планах Евросоюза выделить Украине финансовую помощь в размере 500 миллиардов евро на восстановление страны. План ЕС был изложен более чем на двух тысячах страниц и отражает проекты в сфере инфраструктуры, безопасности, климата, энергетики и цифровой экономики.

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Алевтина Запольская
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