Экс-участница «Блестящих» рассказала о конфликтах с Анной Семенович

Экс-участница «Блестящих» Юлия Ковальчук рассказала о конфликтах с Анной Семенович

Экс-участница «Блестящих» Юлия Ковальчук рассказала о конфликтах с коллегой по группе Анной Семенович. Интервью с ней было опубликовало на YouTube-канале Fametime TV.

«Мы сейчас вспоминаем это, конечно, со смехом, но первые месяцы у нас были непростые. Она очень амбициозная, спортивно настроенная, целеустремленная, с определенной жизненной позицией», — высказалась Ковальчук о другой солистке.

По ее словам, Семенович пришла в коллектив с намерением стать лидером. Ковальчук не вступала с певицей в словесные перепалки, однако в случае намечающихся разногласий сразу же звонила продюсеру. Она отметила, что остальные участницы тоже были удивлены напором новой солистки.

«Мое мироощущение в момент, когда я попала в группу, было таким — мне не нужно выделяться. Я выбрала максимально нейтральную позицию, чтобы не раздражать давно работающих девочек», — вспомнила Ковальчук.

Она добавила, что в итоге ей все же сгладить конфликты с коллегой. Они с Семенович в хороших отношениях и до сих пор общаются.