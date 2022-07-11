Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Экс-участница «Блестящих» рассказала о конфликтах с Анной Семенович

Экс-участница «Блестящих» Юлия Ковальчук рассказала о конфликтах с Анной Семенович

Фото: Павел Кашаев / Global Look Press

Экс-участница «Блестящих» Юлия Ковальчук рассказала о конфликтах с коллегой по группе Анной Семенович. Интервью с ней было опубликовало на YouTube-канале Fametime TV.

«Мы сейчас вспоминаем это, конечно, со смехом, но первые месяцы у нас были непростые. Она очень амбициозная, спортивно настроенная, целеустремленная, с определенной жизненной позицией», — высказалась Ковальчук о другой солистке.

По ее словам, Семенович пришла в коллектив с намерением стать лидером. Ковальчук не вступала с певицей в словесные перепалки, однако в случае намечающихся разногласий сразу же звонила продюсеру. Она отметила, что остальные участницы тоже были удивлены напором новой солистки.

«Мое мироощущение в момент, когда я попала в группу, было таким — мне не нужно выделяться. Я выбрала максимально нейтральную позицию, чтобы не раздражать давно работающих девочек», — вспомнила Ковальчук.

Она добавила, что в итоге ей все же сгладить конфликты с коллегой. Они с Семенович в хороших отношениях и до сих пор общаются.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгений Шульгин
Обсудить
Последние новости
Путин упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса и Украины
Джонсон отказался поддерживать своего преемника
Стала известна дата похорон Пьера Нарцисса в Камеруне
Появились подробности взрыва на железнодорожных путях в Брянской области
Петербуржцев предупредили о приближении опасного циклона
Оценена вероятность отставки Шольца после скандала с наркотиками
На Украине описали планы по разминированию Черного моря
Еврокомиссия оценила правомерность передачи турбины России на фоне санкций
Умер певец и актер Адам Уэйд
Любителям статей облегчат жизнь
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.