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Литовская епархия захотела больше независимости от РПЦ

LRT: Виленско-Литовская епархия подала заявление в РПЦ на получение самоуправления

Фото: Diliff / Wikimedia

Виленско-Литовская епархия, входящая в состав Русской православной церкви (РПЦ), захотела получить статус самоуправляемой церкви. Об этом сообщается в материале LRT.

«Для нас очень важно, чтобы путь литовской православной церкви к большей независимости соответствовал церковным положениям и канонам», — объяснил подачу заявления на предоставление особого статуса митрополит Виленский и Литовский Иннокентий. Комиссия Священного Синода РПЦ начала рассмотрение заявки.

По его словам, православная церковь в Литве давно принимает все решения самостоятельно, более того, у нее нет финансовых связей с Московским патриархатом. Митрополит заметил, что подавляющее большинство прихожан Виленско-Литовской епархии составляют люди с литовским гражданством.

Он также упомянул, что раскольнические действия нескольких бывших литовских священников осудило как духовенство, так и миряне. По его словам, этим прихожане и священнослужители подтвердили свою верность РПЦ.

В настоящее время только три православные церкви под юрисдикцией Московского патриархата имеют статус самоуправляемых. Среди них эстонская, латвийская и молдавская церкви. Отмечается, что этот статус не означает автономности.

Ранее Собор Украинской православной церкви принял решение о полной независимости и самостоятельности УПЦ. Кроме того, Собор выразил несогласие с позицией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла касательно российской военной спецоперации на Украине.

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Анастасия Заикина
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