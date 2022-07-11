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Белоруссия подала заявку на вступление в ШОС

Белоруссия подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества

Фото: Абзал Калиев / РИА Новости

Белоруссия подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Она может быть рассмотрена на ближайшем саммите. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимира Норова.

По его словам, обращение республики к другим странам-членам ШОС поступило в понедельник, 11 июня. Ближайший саммит организации, на котором заявка может быть рассмотрена, состоится 15–16 сентября в Самарканде.

Ранее стало известно, что на саммите в Самарканде в состав ШОС должны принять Иран. Его представители подпишут меморандум об обязательствах в качестве члена объединения.

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