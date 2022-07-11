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Российские полицейские задержали банду интернет-мошенников

Полицейские из Санкт-Петербурга задержали банду продавцов несуществующей техники

Фото: Thomas Frey Source / dpa / Globallookpress.com

Полицейские из Санкт-Петербурга задержали в Тюмени, Ульяновске и Югре четверых фигурантов дела об интернет-мошенничестве. Об этом в понедельник, 11 июля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, мошенники создали более десяти сайтов в интернете, где выкладывали объявления о продажах несуществующей компьютерной и бытовой техники по заниженной цене и требовали полную предоплату. После получения денег злоумышленники переставали выходить на связь.

Функции внутри банды были распределены следующим образом. Один из мужчин представлялся оператором интернет-магазинов, обзванивал клиентов, оформлял заказы и распределял заработок между членами группы. Второй фигурант был администратором сайта и продвигал его в интернете. Еще два сообщника с помощью прокси-серверов помогали остальным сохранить анонимность. Россияне нелегально покупали сим-карты и привязывали к ним виртуальные кошельки.

На кадрах видно, как стражи порядка проводят задержание банды.

Всего фигуранты использовали 40 номеров телефонов, 160 счетов и кошельков, 17 номеров IP-телефонии и 200 прокси-серверов.

По факту произошедшего возбуждено девять уголовных дел по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. После задержания двоих мужчин поместили в СИЗО.

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Екатерина Власова
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