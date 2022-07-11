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Главу российского госучреждения арестовали за получение миллионной взятки

Главу Мурманскавтодора поместили в СИЗО до 8 сентября за взятку в четыре миллиона рублей

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

По ходатайству следствия суд арестовал начальника госучреждения по управлению автодорогами Мурманской области (Мурманскавтодор), обвиняемого в коррупции. Об этом в понедельник, 11 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Чиновника поместили в СИЗО до 8 сентября.

Ранее стало известно, что с 2020 по 2021 год Мурманскавтодор заключил договор с компанией на ремонт областных дорог за 320 миллионов рублей, после чего глава российского госучреждения пообещал руководителю фирмы за четыре миллиона рублей закрыть глаза на некачественную работу. 9 июля сотрудники УФСБ задержали чиновника после получения взятки.

В настоящее время следователи проводят у него обыски. Возбуждено уголовное дело по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

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Екатерина Власова
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