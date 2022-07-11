Грузчики в аэропорту выпотрошили чемоданы пассажиров и попали на видео

В аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве очевидец снял, как грузчики обыскивают чемоданы

Грузчики в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве выпотрошили чемоданы пассажиров и попали на видео. Об этом пишет портал Maco.co.il.

Отмечается, что один из очевидцев снял на камеру, как сотрудники воздушной гавани выбрасывают в мусорные баки багаж и обыскивают чемоданы. На кадрах видны личные вещи туристов, разбросанные по земле, среди них одежда, книги и даже ключи от машины. При этом, по словам автора ролика, некоторые ценные вещи грузчики откладывали в сторону.

Сообщается, что в аэропорту разрешена утилизация невостребованного багажа или продажа его с аукциона в случае, если его не забрали в течение 90 дней. Однако, как стало известно, на бирках указано, что один чемодан прилетел из Лондона 3 июля, а другой — из Вены 4 июля.

При этом в аэропорту продолжаются проблемы с получением багажа из-за нехватки грузчиков. Портал отмечает, что сотням пассажиров, вернувшимся из заграницы, пришлось ждать выдачу вещей в течение нескольких часов. Некоторые путешественники не стали этого делать и уехали домой.

После публикации видео и снимков в Управлении аэропортов назвали произошедшее серьезным инцидентом. Генеральный директор организации поручил создать комиссию по расследованию этого случая.