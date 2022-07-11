В России выявили 3097 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 3097 случаев коронавируса за сутки в России

В России за последние сутки выявили 3097 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 465 308. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее число выявленных случаев составило 3398.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (514), Московской области (269) и в Петербурге (222). Меньше всего — в Магаданской, Смоленской и Сахалинской областях и в Адыгее (по 1 случаю), а также в Хакасии и Дагестане (по 2 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 634. За этот же период 2296 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 890 856.

За сутки умерли 38 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончался 381 621 человек.