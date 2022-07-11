Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России выявили 3097 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 3097 случаев коронавируса за сутки в России

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В России за последние сутки выявили 3097 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 465 308. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее число выявленных случаев составило 3398.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (514), Московской области (269) и в Петербурге (222). Меньше всего — в Магаданской, Смоленской и Сахалинской областях и в Адыгее (по 1 случаю), а также в Хакасии и Дагестане (по 2 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 634. За этот же период 2296 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 890 856.

За сутки умерли 38 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончался 381 621 человек.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Алиханов предложил меры в ответ на остановку Литвой транзита
В Запорожье убили покушавшегося на главу Мелитопольского района
Маск высмеял Twitter после отказа от покупки соцсети
В ЛНР сообщили о взятии под контроль села Богородичное в ДНР
Российский парикмахер раскрыл оптимальную частоту окрашивания волос
Литву уличили в неподчинении Евросоюзу
Полиция начала розыск российского прокурора за злоупотребления
Совет Госдумы назначил внеочередное заседание
В России выявили 3097 случаев коронавируса
В России оценили возобновление туризма в крупнейшей азиатской стране
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.