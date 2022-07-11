Оценена вероятность отставки Шольца после скандала с наркотиками

Политолог Соколов заявил, что скандал с наркотиками не обернется отставкой канцлера Шольца

Скандал с «наркотиками изнасилования» на вечеринке, в которой принимал участие канцлер Германии Олаф Шольц, стал чувствительным ударом по репутациям политика, но сам по себе не обернется для него серьезными последствиями. Так вероятность отставки Шольца оценил научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов в беседе с «Лентой.ру».

Политолог напомнил, что СДПГ уже пообещала провести внутрипартийное расследование и сотрудничать со следственными органами. По его словам, у социал-демократов много недоброжелателей, готовых устраивать различные провокации для нанесения урона репутации Шольца и его партии. «Естественно, социал-демократы это понимают и будут предпринимать контрмеры для того, чтобы нейтрализовать те негативные тенденции», — заявил Соколов.

Инцидент произошел на традиционной вечеринке парламентской фракции СДПГ 1 июня. На закрытом мероприятии присутствовало около 1000 человек, включая депутатов партии и самого канцлера ФРГ Олафа Шольца. Не менее восьми присутствовавших на мероприятии женщин пострадали от подмешанных им наркотиков. Одна из жертв, 21-летняя девушка, пожаловалась на плохое самочувствие после вечеринки. Она рассказала, что не употребляла алкоголь на мероприятии, но в один момент ей стало плохо и закружилась голова — а на следующее утро она не могла вспомнить, что происходило накануне вечером.

Так называемые «наркотики изнасилования» — это психотропные лекарственные вещества, в больших дозах вызывающие сонливость, потерю сознания и полную амнезию.