Андрей Воробьев рассказал президенту России о развитии Подмосковья

Андрей Воробьев на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал о ситуации в регионе

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал главе государства о социально-экономической ситуации в регионе.

В частности, глава региона отметил, что одним из приоритетов развития области является модернизация здравоохранения. «Вы поддержали детский госпиталь, он полным ходом строится. Хотим сдать его досрочно — в первом квартале 2024 года. Помните, кода мы были в «Авангарде», я попросил у Министерства обороны содействия в строительстве большого госпиталя в Истре? Все, как и договаривались: к 9 мая построили, сейчас на полную мощность работает. Уже со второй недели полная загрузка и стационара, и поликлиники», — обратился он к президенту.

Также Андрей Воробьев подчеркнул, что актуальным вопросом остается ситуация на Донбассе. «За нами закреплены два района, наши ребята работают там: восстанавливаем школы, прежде всего, к 1 сентября, мосты, дороги, чтобы сообщение было. Работаем слаженно вместе с федеральными структурами, считаем это тоже нашим приоритетом», — рассказал губернатор.

Глава региона соощил и о росте экономики. «Что касается экономики, Владимир Владимирович, здесь мы прибавляем: за полгода плюс 15 процентов у нас бюджет — меньше, чем по стране, но, в общем-то, мы довольны», — сказал он.

Московская область реализует ряд проектов по импортозамещению. «Очень важен федеральный проект по импортозамещению с Минпромом: тогда, когда есть технология, соответственно, есть и поддержка Федерального фонда промышленности, очень хорошо идут проекты. У нас 120 проектов, причем это не просто на бумаге, а 23 из них мы уже начали реализовывать. Это технологичные проекты, например, промышленные и бытовые котлы. Раньше это были немецкие и других стран-изготовителей, сегодня готовимся заложить завод по их производству», — рассказал он.

Что касается благоустройства, то сейчас в регионе 25 проектов «Парки в лесу». «Это большие площади в городах: и Одинцово, и Химки, и Балашиха, и Домодедово, и Мытищи. Это большие территории, где можно летом, соответственно, прогуливаться, бегать, активные виды спорта, зимой — лыжня. То есть они и зимой, и летом работают. И ключевое, что сейчас мы имеем возможность там размещать объекты для малого бизнеса: торговлю, удобства разные, — это очень востребовано. Я обращался к Вам за поддержкой и ее получил, поэтому мы полным ходом занимаемся благоустройством», — рассказал Андрей Воробьев.

Также он затронул тему социальной газификации. «Раньше газификация стоила для человека 1,5–2 миллиона в Московской области. По Вашему проекту, у нас [в планах] до конца года, — такую задачу Указом поставили Вы, — газифицировать 115 тысяч домовладений, домов. Но мы сделали не до забора, а мы проводим газ – комплексная услуга – сразу в дом. Там ты можешь выбрать, в нашем офисе, и котел, и плиту, и бойлер, если тебе необходимо. И, таким образом, вся услуга стоит 150 тысяч рублей максимум, очень востребована.Нам приятно, что нас высоко оценивают на федеральном уровне. С «Газпромом» мы работаем плотно, потому что дополнительные мощности газа [необходимы] – такое количество населённых пунктов. Тоже считаю, что мы с этой задачей справимся», — заключил губернатор.