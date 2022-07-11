Молодой россиянин убил бывшего одноклассника кухонным ножом во время ссоры

В Калининграде 20-летний юноша признался в убийстве бывшего одноклассника кухонным ножом

В Калининграде 20-летний житель поселка Прибрежный признался в убийстве ровесника. Об этом в понедельник, 11 июля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, ночью в воскресенье, 10 июля, нетрезвый юноша во время ссоры ударил бывшего одноклассника кухонным ножом в грудь. От полученного ранения молодой россиянин скончался на месте.

Местные полицейские оперативно установили личность предполагаемого убийцы. Его задержали и допросили, а позже предъявили обвинение; решается вопрос о помещении фигуранта в СИЗО. Сейчас сотрудники СКР выясняют все обстоятельства произошедшего.

1 июля сообщалось, что в Волгограде россиянин напал на незнакомую девушку у подъезда и ударил ее кухонным ножом в голову.