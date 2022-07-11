Определен самый популярный город для посуточной аренды жилья

«Авито»: Петербург оказался самым популярным городом для посуточной аренды жилья

В июне 2022 года Санкт-Петербург оказался самым популярным городом у россиян для посуточной аренды жилья. К такому выводу пришли аналитики «Авито Недвижимости» в своем исследовании, пишет ТАСС.

По данным специалистов, на Петербург пришлось 8,87 процента от общего числа подобных запросов. Второе место в рейтинге занял Сочи (8,64 процента обращений), а третье с заметным отставанием — Москва (4,66 процента).

В топ-пять городов по спросу на посуточную аренду жилья также вошли Казань (3,82 процента запросов) и Геленджик (2,78 процента). При этом, как отмечают аналитики, с лидирующих позиций выбыли некоторые популярные в прошлом году южные точки притяжения туристов — Евпатория, Алушта, Феодосия, Витязево и Судак.

Кроме того, в топ-15 популярных городов для краткосрочной аренды жилья вошли Махачкала, которая за год поднялась с 18 на 9 место, Екатеринбург (поднялся с 14 на 10 место), Нижний Новгород (с 28 на 11 место).

«В этом сезоне внутренний туризм пользуется особой популярностью в том числе из-за роста цен на одни зарубежные направления и недоступности других», — пояснил руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин. Специалист также рассказал о планах платформы запустить сервис онлайн-бронирования в Карелии, на Алтае и юге России. Сегодня подобная услуга доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Уфе и Екатеринбурге.

Ранее аналитики назвали самые популярные для посуточной аренды курорты России. Лидером рейтинга оказался Сочи — на него в июне пришлось 8,7 процента запросов. На втором и третьем местах расположились Геленджик и Анапа с показателями в 2,7 и 2,3 процента соответственно.