Названы самые популярные для бронирования посуточного жилья курорты России

«Авито Недвижимость»: Сочи стал самым популярным курортом по аренде посуточного жилья

Названы курорты России, в которых туристы чаще всего бронируют посуточное жилье в летний период. Об этом стало известно из исследования онлайн-сервиса «Авито Недвижимость», поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, спрос на посуточную аренду недвижимости вырос на 59 процентов по сравнению с 2021 годом. Так, самым популярным российским городом в начале лета стал Сочи, на который приходится 8,7 процента от общего количества бронирований квартир и апартаментов. На втором и третьем местах расположились Геленджик и Анапа с показателями в 2,7 и 2,3 процента соответственно.

Следом, несмотря на запрет полетов в аэропорт Симферополя и ограниченное количество способов добраться до полуострова, в рейтинге идут крымские города. Четвертое место по доле спроса заняла Ялта — на нее пришлось 1,1 процента бронирований. Далее идут Севастополь и Евпатория (по одному проценту), Феодосия (0,8 процента) и Алушта (0,6 процента).

Также стало известно, что забронировать жилье в Сочи летом 2022 года можно в среднем за 4,5 тысячи рублей в сутки. Наиболее высокая средняя цена на аренду недвижимости для отдыха была зафиксирована в Ялте — 5000 рублей за ночь. В Геленджике средняя стоимость аренды составляет 3,5 тысячи рублей в сутки. В среднем за 3000 рублей можно снять жилье в Алуште или в Евпатории, за 2,8 тысячи — в Севастополе, а за 2,5 тысячи — в Анапе или Феодосии.

Ранее сообщалось, что базы отдыха на Алтае, в Башкортостане и Подмосковье назвали лучшими заменами санаторному отдыху на юге России. Так, рейтинг возглавил курорт Белокуриха в Алтайском крае. Также россияне часто выбирают санатории Башкирии, которые широко известны благодаря своим природным лечебным факторам.