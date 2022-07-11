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В России проведут распродажу жилья по старым ценам

«Известия»: российские девелоперы проведут распродажу жилья по ценам 2020 года

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

У россиян появится возможность купить недвижимость по старым ценам. Девелоперы проведут трехдневную распродажу жилья, об этом «Известиям» сообщила организовавшая акцию Ассоциация профессионалов рынка недвижимости REPA.

«Черная пятница недвижимости» пройдет с 22 по 24 июля, в ней примут участие застройщики из Екатеринбурга, Москвы и области. Распродажа вернет цены в 2020 год — скидки на столичные объекты могут дойти до 50 процентов. Наиболее доступные предложения на квартиры комфорт-класса в Москве стартуют от 2,6 миллиона рублей, минимальная цена лота начинается от 500 тысяч рублей.

По словам руководителя ассоциации Юлии Солодовниковой, одним из главных правил участия для девелоперов является предоставление честных и уникальных дисконтов. «Специально для участия в акции каждый застройщик подготовил скидки на свои лоты, которые выше обычных дисконтных предложений этих компаний и будут действовать только во время проведения распродажи», — заявила она.

Ранее в июле эксперты компании «Метриум» раскрыли динамику цен на новостройки в Новой Москве. По итогам июня в данных районах первичное жилье подорожало на 16,9 процента относительно аналогичного периода 2021 года. За первые шесть месяцев средняя цена квадратного метра достигла 223,1 тысячи рублей.

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