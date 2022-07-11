Раскрыта динамика цен на новостройки Новой Москвы

«Метриум»: за год новостройки в Новой Москве подорожали на 16,95 процента

По итогам июня 2022 года новостройки в Новой Москве подорожали на 16,95 процента по сравнению с аналогичным периодом в 2021-м. Динамику цен на строящееся жилье в столице раскрыли аналитики компании «Метриум» в своем исследовании, текст которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

По оценкам специалистов, по итогам первых шести месяцев средняя цена одного квадратного метра на первичном рынке в Новой Москве достигла 223,1 тысячи рублей — это на 1,8 процента больше показателей первого квартала текущего года и на 6,5 процента выше значений января. Средний бюджет предложения при этом увеличился до 11,3 миллиона рублей (плюс 1,7 процента за квартал, плюс 8 процентов за полугодие, плюс 19,1 процента за год).

Положительную динамику в «Метриуме» зафиксировали по всем типам квартир. Студии за год подорожали на 20,4 процента, до 7,23 миллиона рублей, «однушки» — на 16,6 процента, до 9,6 миллиона рублей, «двушки» — на 15 процентов, до 12,35 миллиона рублей, «трешки» — на 11 процентов, до 15,75 миллиона рублей, многокомнатные квартиры — на 10,4 процента, до 23,86 миллиона рублей.

В первом полугодии 2022-го, по данным специалистов, на первичном рынке Новой Москвы было представлено 32 жилых комплекса с совокупным объемом предложения 12,1 тысячи квартир общей площадью 614,2 тысячи квадратных метров. В «Метриуме» зафиксировали, что с начала года предложение увеличилось на 7,9 процента по количеству объектов и на 8,8 процента по общей площади экспозиции.

Ранее аналитики портала «Мир квартир» выяснили, что новостройки подорожали по всей России — цены на этот тип жилья за первое полугодие выросли в среднем на 20 процентов. При этом такая динамика оказалась актуальна для 69 из 70 крупных городов страны. Единственным населенным пунктом, где заметили снижение цен, стал Мурманск — там один квадратный метр в новостройках подешевел на 14 процентов.