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Военкор сообщил об ударах Украины по российским центрам принятия решений

Военкор Сладков сообщил о результативных ударах ВСУ по российским центрам принятия решений

Фото: Виктор Антонюк/ РИА Новости

Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли результативные удары по российским центрам принятия решений.

«Украинские ракетчики и артиллерия уже несколько раз нанесли удары по нашим центрам принятия решения. С результатом. Центры небольшие, но важные», — заявил военкор.

Сладков не стал раскрывать подробности о дислокации этих целей и нанесенному урону, чтобы не выдавать военную тайну.
Он призвал усилить работу военно-промышленного комплекса в России, чтобы создать технические средства профилактики подобных ситуаций.

Ранее сообщалось, что Воздушно-космические силы России уничтожили пункт дислокации иностранных наемников в Посад-Покровском Николаевской области, а также три склада с вооружением и боеприпасами противника в районах населенных пунктов Артемовск, Северск и Звановка Донецкой народной республики.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал помощь республикам Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.

Ударная волна
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Марина Совина
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