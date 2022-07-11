Военкор сообщил об ударах Украины по российским центрам принятия решений
Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли результативные удары по российским центрам принятия решений.
«Украинские ракетчики и артиллерия уже несколько раз нанесли удары по нашим центрам принятия решения. С результатом. Центры небольшие, но важные», — заявил военкор.
Сладков не стал раскрывать подробности о дислокации этих целей и нанесенному урону, чтобы не выдавать военную тайну.
Он призвал усилить работу военно-промышленного комплекса в России, чтобы создать технические средства профилактики подобных ситуаций.
Ранее сообщалось, что Воздушно-космические силы России уничтожили пункт дислокации иностранных наемников в Посад-Покровском Николаевской области, а также три склада с вооружением и боеприпасами противника в районах населенных пунктов Артемовск, Северск и Звановка Донецкой народной республики.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал помощь республикам Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.