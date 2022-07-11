Полиция начала розыск российского прокурора за злоупотребления

МВД объявило в розыск экс-прокурора района Воронежской области за злоупотребления

МВД объявило в розыск бывшего прокурора Семилукского района Воронежской области 39-летнего Вадима Смирнова, подозреваемого в злоупотреблениях и незаконном предпринимательстве. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В ориентировке у отдела полиции указывается, что экс-работнику надзорного ведомства вменяются статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и 289 УК РФ («Незаконное участие в предпринимательской деятельности»). Уголовное дело расследует Следственный комитет России.

Смирнов на службу в прокуратуру пришел в мае 2005 года. Он работал помощником прокурора Центрального района Воронежа, прокурором и старшим прокурором отдела по надзору за исполнением налогового законодательства, законов в экологической сфере, экономике и оборонном комплексе прокуратуры Воронежской области. В 2013 году его назначили заместителем прокурора Воронежа. А в конце 2020 года он стал прокурором Семилукского района.