«МегаФон» запустил коммерческий Центр информационной безопасности

«МегаФон» открыл Центр обеспечения информационной безопасности (SOC)

«МегаФон» объявил об открытии коммерческого Центра обеспечения информационной безопасности (Security Operations Center, SOC). Используя новейшие технологии мониторинга и управления инцидентами, специалисты компании в режиме реального времени могут отслеживать и моментально реагировать на кибератаки как внутри инфраструктуры клиентов, так и извне.

Структура SOC базируется на программных решениях лидеров рынка и собственных разработках «МегаФона». Центр сертифицирован в полном соответствии с требованиями ФСТЭК и ФСБ России. При этом использование отечественного ПО позволяет Центру решать задачи по обеспечению информационной безопасности не только бизнеса, но и заказчиков из госсектора.

В компании отмечают, что SOC способен обеспечить проактивную защиту компаний от всех типов современных киберрисков и позволяет своевременно реагировать на инциденты, которые потенциально могут нанести финансовый или репутационный вред. Программные средства мониторинга можно развернуть как по облачной модели, если клиент экономит серверные ресурсы, так и на инфраструктуре заказчика.

В список дополнительных услуг SOC входит проактивный поиск угроз, сканирование на уязвимости, расследование инцидентов и др. Для многих клиентов использовать такой комплекс услуг удобнее, чем отдельные специализированные решения для защиты и собственную круглосуточную линию специалистов информационной безопасности.

«После того, как в первом квартале ряд иностранных вендоров ушли с российского рынка, а число и интенсивность кибератак увеличились в разы, мы видим кратный рост обращений клиентов за решениями в области информационной безопасности», — говорит директор по облачным платформам и инфраструктурным решениям «МегаФона» Александр Осипов.

По его словам, за поддержкой к специалистам "МегаФона" обращаются компании из разных секторов. При этом 72 процента новых клиентов представляют коммерческие организации, в том числе промышленные предприятия, банки и ретейл, 25 процентов — государственные учреждения, 3 процента — медиа.

