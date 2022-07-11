Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

«МегаФон» запустил коммерческий Центр информационной безопасности

«МегаФон» открыл Центр обеспечения информационной безопасности (SOC)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

«МегаФон» объявил об открытии коммерческого Центра обеспечения информационной безопасности (Security Operations Center, SOC). Используя новейшие технологии мониторинга и управления инцидентами, специалисты компании в режиме реального времени могут отслеживать и моментально реагировать на кибератаки как внутри инфраструктуры клиентов, так и извне.
Структура SOC базируется на программных решениях лидеров рынка и собственных разработках «МегаФона». Центр сертифицирован в полном соответствии с требованиями ФСТЭК и ФСБ России. При этом использование отечественного ПО позволяет Центру решать задачи по обеспечению информационной безопасности не только бизнеса, но и заказчиков из госсектора.

В компании отмечают, что SOC способен обеспечить проактивную защиту компаний от всех типов современных киберрисков и позволяет своевременно реагировать на инциденты, которые потенциально могут нанести финансовый или репутационный вред. Программные средства мониторинга можно развернуть как по облачной модели, если клиент экономит серверные ресурсы, так и на инфраструктуре заказчика.

В список дополнительных услуг SOC входит проактивный поиск угроз, сканирование на уязвимости, расследование инцидентов и др. Для многих клиентов использовать такой комплекс услуг удобнее, чем отдельные специализированные решения для защиты и собственную круглосуточную линию специалистов информационной безопасности.

«После того, как в первом квартале ряд иностранных вендоров ушли с российского рынка, а число и интенсивность кибератак увеличились в разы, мы видим кратный рост обращений клиентов за решениями в области информационной безопасности», — говорит директор по облачным платформам и инфраструктурным решениям «МегаФона» Александр Осипов.

По его словам, за поддержкой к специалистам "МегаФона" обращаются компании из разных секторов. При этом 72 процента новых клиентов представляют коммерческие организации, в том числе промышленные предприятия, банки и ретейл, 25 процентов — государственные учреждения, 3 процента — медиа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Татьяна Романова
Обсудить
Последние новости
Минобороны раскрыло потери 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе Северска
В Совфеде сочли пиар-ходом анонс Украиной контрнаступления
Нацполицию Украины обвинили в насильственной эвакуации жителей ДНР
В России устранили препятствие для прокачки нефти из Казахстана
Россиянам раскрыли еще один способ пробраться в Европу
В реке нашли отправленное 44 года назад послание в бутылке
Погба вернулся в «Ювентус»
МЧС экстренно предупредило о ливнях с градом и шквалистом ветре в Москве
Власти оценят доходы 10 процентов самых обеспеченных и необеспеченных россиян
Назван срок окончательного ухода Nike из Pоссии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.