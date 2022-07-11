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Фильм «Тор: Любовь и гром» собрал 300 миллионов долларов за первые выходные

Фильм «Тор: Любовь и гром» собрал более 300 миллионов долларов за первые выходные

Кадр: фильм «Тор: Любовь и гром»

Фильм «Тор: Любовь и гром» за первые выходные после премьеры собрал более 300 миллионов долларов и выбился в лидеры по кассовым сборам. Об этом сообщает FoxBusiness.

Новая часть франшизы о Торе вышла 8 июля и только в Северной Америке собрала более 143 миллионов долларов, обогнав все предыдущие части фильмов о Торе. Новый проект Marvel был показан в 47 странах, общая сумма сборов, равная 302 миллионам, превысила бюджет фильма в 250 миллионов.

Картина стала самой успешной работой Marvel после вышедшего в мае этого года «Доктора Стрэнджа: Мультивселенная безумия» и «Человека-паука: нет пути домой», которого зрителя смогли увидеть в декабре прошлого года.

В России «Тор: Любовь и гром» пока недоступен из-за решения Disney о приостановке проката в стране.

Режиссером ленты вновь выступил Тайка Вайтити, а главные роли исполнили Крис Хемсфорт, Тесса Томпсон и Натали Портман.

Ранее американская актриса Натали Портман призналась, что для роли в фильме «Тор: Любовь и гром» ей впервые пришлось «стать больше».

Синдром отмены: Россия
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Анастасия Астахова
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