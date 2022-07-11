Советник главы ОП Арестович назвал украинцев «воинами света»

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович назвал украинцев «воинами света». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мы остаемся воинами света. И показываем ростки морали в сверхтяжелое время всему миру. Возвращая мораль в мировую политику», — заявил Арестович.

По мнению советника главы ОП, одним из подтверждений тому стал тот факт, что президент Украины Владимир Зеленский не покинул Киев после начала российской военной спецоперации.

Ранее Арестович назвал сдачу Лисичанска и Северодонецка удачной операцией украинских военных. По его мнению, украинская армия выполнила несколько задач, в числе которых нанесение потерь российской армии.