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Арестович назвал сдачу Лисичанска и Северодонецка удачной операцией ВСУ

Арестович назвал переход Лисичанска и Северодонецка под контроль ЛНР удачной операцией ВСУ

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что сдача Лисичанска и Северодонецка — это удачная операция украинских военных. Его заявление опубликовано в Telegram-канале.

По словам Арестовича, главными задачами операции ВСУ были: создание условий для наступательных действий Украины на других участках фронта, нанесение потерь российской армии, попытка выиграть время для поставок вооружения из стран Запада.

Он также назвал одно из главных достижений операции ВСУ, заявив о «сломанном красноармейском стереотипе "ни шагу назад"». «Слом стереотипа — это очень дорогого стоит. Это — рождение национальной военной школы», — уверен Арестович.

3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии под контроль всей территории Луганской народной республики (ЛНР), в том числе Лисичанска и близлежащих городов и сел. Украинский лидер Владимир Зеленский, в свою очередь, подтвердил, что командование украинской армии отвело войска от Лисичанска.

Алевтина Запольская
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