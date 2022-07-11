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В России предложили увеличить разрешенный к перевозке в самолете вес животных

«Известия»: в РФ предложили увеличить разрешенный к перевозке в самолете вес животных

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Globallookpress.com

Правительство России и администрация президента попросили Минтранс рассмотреть возможность увеличить разрешенный к перевозке в самолете вес животных до 10 килограмм. Об этом сообщают «Известия».

Поводом для подобного предложения стали обращения россиян. В настоящее время у большинства авиаперевозчиков ограничение по весу для питомца, которому разрешено лететь в салоне, составляет восемь килограмм вместе с переноской.

Такой лимит существует у «Аэрофлота», «Уральских авиалиний», Red Wings, Nordwind, Pegasfly, «Азимута» и других. Лоукостер «Победа» не имеет ограничений по весу, но установил норму по размеру переноски. S7 и Utair пускают в салон животных до 10 килограмм, Smartavia — до 12 килограмм.

В письме замначальника управления президента России по работе с обращениями граждан и организаций Анастасии Гулий в Минтранс содержится просьба рассмотреть предложение, а в случае отказа дать правовое обоснование и указание его причин.

«Увеличение допустимого веса животного до 10 кг неминуемо создает дискомфортные условия для питомца в полете, что может стать для него стресс-фактором и негативно повлиять на его состояние», — заявили в «Аэрофлоте». Аналогичной позиции придерживаются «Уральские авиалинии».

Ранее стало известно, что больше трети россиян, имеющих собак, не готовы расставаться с животными во время длительных поездок. Так, 38 процентов «собачников» предпочитают путешествовать вместе со своими питомцами — столько же оказалось и среди тех, у кого дома живут рептилии. При этом только 14 процентов владельцев кошек готовы взять на отдых своих домашних животных, а у хозяев птиц и грызунов этот показатель еще ниже — 10 и 18 процентов соответственно.

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Марина Совина
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