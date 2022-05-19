Назван процент путешествующих с животными россиян

Rambler&Co: 38 процентов владельцев собак берут путешествуют вместе с питомцами

Больше трети россиян, имеющих собак, не готовы расставаться с животными во время длительных поездок. Об этом стало известно из результатов опроса медиахолдинга Rambler&Co на одноименном портале, в котором приняло участие более 437 тысяч пользователей. Данные поступили в распоряжение «Ленты.ру».

Так, 38 процентов «собачников» предпочитают путешествовать вместе со своими питомцами — столько же оказалось и среди тех, у кого дома живут рептилии. При этом только 14 владельцев кошек готовы взять на отдых своих домашних животных, а у хозяев птиц и грызунов этот показатель еще ниже — 10 и 18 процентов соответственно.

Кроме того, выяснилось, что почти половина «кошатников» (45 процентов) на время отпуска оставляет питомцев дома и ищут человека, который будет приходить и кормить их. Среди владельцев птиц так поступают 41 процент опрошенных. Любители собак и грызунов на время своего отсутствия просят присмотреть за животными друзей или родственников (36 и 38 процентов соответственно). Рептилии чаще всего ждут возвращения хозяев дома одни — об этом рассказали 26 процентов респондентов.

Также стало известно о том, большинство путешествующих с животными россиян отправляются в отпуск на машине (79 процентов). Перемещаться с питомцами железнодорожным транспортом предпочитает 11 процентов россиян, на самолете — 10 процентов.

Ранее в мае ветеринар Михаил Шеляков дал россиянам советы по подготовке животных к путешествиям. Специалист порекомендовал заранее провести питомцу все профилактические мероприятия и внимательно изучить условия перевозки выбранной авиакомпании.