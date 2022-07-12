Депутаты порассуждали о причинах внеочередного заседания Госдумы

Депутаты ГД допустили, что назначенное на 15 июля заседание связано с кадровыми решениями

Депутаты допустили, что внеочередное заседание нижней палаты парламента, назначенное на 15 июля, может быть связано с кадровыми решениями, которые должна утвердить Госдума. С их мнениями ознакомились «Известия».

Первый зампред фракции «Справедливая Россия — за правду» Олег Нилов, рассуждая о причинах возвращения в Москву, напомнил, что во вторник, 12 июля, спикер Госдумы Вячеслав Володин проведет консультации с лидерами фракций.

По мнению зампреда фракции ЛДПР Ярослава Нилова, заседание назрело, поскольку накопились вопросы, обусловленные ситуацией в России и в мире. «У Госдумы есть не только кадровые полномочия, но и ряд других. Например, объявление амнистии. О чем именно будет идти речь, будет зависеть от того, какое решение примет Совет Госдумы в пятницу утром, формируя повестку», — объяснил он.

В свою очередь первый замглавы фракции КПРФ Николай Коломейцев уточнил, что на заседании совета 11 июля ни о каких кадровых решениях речи не было. По его словам, сейчас от правительства ждут внесения новых законопроектов.

Директор Института новейших государств политолог Алексей Мартынов усомнился, что причиной внеочередного заседания ГД могли стать только правительственные законопроекты, которые депутаты не успели рассмотреть. «Лично я полагаю, что речь может идти об инициативах правительства, направленных на минимизацию санкционного давления в контексте некой свободы действий кабмина», — предположил он.

11 июля Володин сообщал, что на внеочередном заседании Госдумы рассмотрят меры по поддержке россиян. По его данным, с 4 июля на рассмотрение Госдумы поступило 42 законопроекта, за две недели внесено в общей сложности 86 инициатив.