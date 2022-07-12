В трех южных регионах России впервые пройдет фестиваль лотосов

В Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областях пройдет фестиваль лотосов

В России с 30 июля по 27 августа впервые пройдет фестиваль лотосов — мероприятие объединит три южных региона страны: Астраханскую область, республику Калмыкия и Волгоградскую область. Об этом пишет ТАСС.

Так, в рамках трехнедельной программы фестиваля на различных площадках Астрахани пройдут концертные программы, мастер-классы, экскурсии и выставки. В Калмыкии праздник будут отмечать с 30 июля по 6 августа, в Волгоградской области — с 7 по 14 августа. Для удобства туристов будет создан единый сайт с программой мероприятий по всем регионам.

Каждый день фестиваля в Калмыкии будет посвящен почитанию разных стихий через знакомство с природой и национальной культурой республики. В Волгоградской области жители и гости региона смогут посетить озеро лотосов, мастер-классы, тематические экскурсии и онлайн-квесты.

10 июля В Астрахани прошел фестиваль ухи, приуроченный ко Дню рыбака. Гостей угощали различными вариантами главного рыбацкого блюда — ухи, а также для них провели выставки и конкурсы.