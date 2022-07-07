В Астрахани пройдет фестиваль ухи

В Астрахани 10 июля пройдет фестиваль ухи

В Астрахани в парке XX лет Октября 10 июля пройдет фестиваль ухи, приуроченный ко Дню рыбака. Об этом сообщает портал «A24».

Перед зрителями выступят творческие коллективы города. Для детей организуют интерактивную площадку с аниматорами, будут проводиться конкурсы и игры с призами. Также состоится выставка, на которой можно будет ознакомиться с фотографиями военных лет, макетами оружия, копиями наград.

Для гостей приготовят различные варианты главного рыбацкого блюда — ухи. Начало фестиваля в 18:00.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в селе Новая Анзирка 24 июля пройдет фестиваль иван-чая. В программе фестиваля заявлена ярмарка иван-чая, экопродукции и изделий народных промыслов, конкурсы, розыгрыши, проведение фотовыставки «Чаи Татарстана» и дегустация напитка. Гости мероприятия смогут принять участие в мастер-классах по дереву, лозоплетению и ткачеству, а также оценить выступления фольклорных коллективов из Елабужского, Мамадышского, Заинского и других районов республики.