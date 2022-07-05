Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Татарстане пройдет фестиваль иван-чая

«Татар-информ»: в селе Новая Анзирка 24 июля пройдет фестиваль иван-чая

Фото: Организаторы фестиваля

В селе Новая Анзирка в Татарстане 24 июля пройдет фестиваль иван-чая. Об этом сообщает «Татар-информ».

«Традиционно акцент в фестивале иван-чая будет сделан на народных играх, молодецких забавах и непосредственно на самом напитке», — рассказали организаторы мероприятия. В программе фестиваля заявлена ярмарка иван-чая, экопродукции и изделий народных промыслов, конкурсы, розыгрыши, проведение фотовыставки «Чаи Татарстана» и дегустация напитка.

Кроме того, гости мероприятия смогут принять учатие в мастер-классах по дереву, лозоплетению и ткачеству, а также оценить выступления фольклорных коллективов из Елабужского, Мамадышского, Заинского и других районов республики.

Ранее, 4 июля, сообщалось, что в Казани завершился трехдневный фестиваль мороженого «Вкус лета». В мероприятии приняли участие свыше десяти компаний из разных регионов России. Отмечается, что наибольшей популярностью пользовались скульптурное мороженое, сливочный пломбир и жареное мороженое из Таиланда.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Российскую воинскую часть рядом с Украиной атаковали вооруженные люди
Бородай объяснил важность контроля над Лисичанском
Описаны недостатки танков нацистской Германии
Volkswagen прекратил производство в Нижнем Новгороде
UniCredit задумал уйти из России с возможностью вернуться
Названы самые модные фасоны брюк на лето
Следы крови у атакованной воинской части на границе с Украиной попали на видео
«АвтоВАЗ» назвал дату возобновления выпуска трехдверных Niva Legend
Россиянам предсказали значительное снижение цен на туры в Египет
Названы неожиданные причины потери голоса
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.