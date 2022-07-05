В Татарстане пройдет фестиваль иван-чая

«Татар-информ»: в селе Новая Анзирка 24 июля пройдет фестиваль иван-чая

В селе Новая Анзирка в Татарстане 24 июля пройдет фестиваль иван-чая. Об этом сообщает «Татар-информ».

«Традиционно акцент в фестивале иван-чая будет сделан на народных играх, молодецких забавах и непосредственно на самом напитке», — рассказали организаторы мероприятия. В программе фестиваля заявлена ярмарка иван-чая, экопродукции и изделий народных промыслов, конкурсы, розыгрыши, проведение фотовыставки «Чаи Татарстана» и дегустация напитка.

Кроме того, гости мероприятия смогут принять учатие в мастер-классах по дереву, лозоплетению и ткачеству, а также оценить выступления фольклорных коллективов из Елабужского, Мамадышского, Заинского и других районов республики.

Ранее, 4 июля, сообщалось, что в Казани завершился трехдневный фестиваль мороженого «Вкус лета». В мероприятии приняли участие свыше десяти компаний из разных регионов России. Отмечается, что наибольшей популярностью пользовались скульптурное мороженое, сливочный пломбир и жареное мороженое из Таиланда.