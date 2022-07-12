Минобороны Британии обвинило «Би-би-си» в создании угрозы для солдат

Минобороны Великобритании: «Би-би-си» поставила под угрозу жизнь и репутацию солдат

Министерство обороны Великобритании обвинило корпорацию «Би-би-си» в том, что она поставила под угрозу жизнь и репутацию солдат, собираясь выпустить фильм-расследование о возможных расправах над гражданами Афганистана британскими спецназовцами. Заявление ведомства опубликовано в Twitter.

В британском Минобороны подчеркнули, что в расследовании телеканала делаются выводы на основе уже расследованных обвинений. При этом военная полиция не нашла достаточных доказательств для судебного расследования. «Намеки на обратное безответственны, неверны и подвергают опасности наш храбрый личный состав Вооруженных сил (ВС) как на местах, так и в плане репутации», — сказано в сообщении.

По данным на сайте телеканала, журналисты провели расследование серии рейдов, в ходе которых бойцы британского спецназа Специальной авиадесантной службы ВС Великобритании (SAS) в 2010-2011 годах устраивали внесудебные расправы над афганцами, которых подозревали в связях с движением «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России). Выяснилось, что военные могут быть причастны к незаконным расправам как минимум над 54 гражданами Афганистана. По словам бывших членов SAS, военнослужащие убивали безоружных афганцев во время ночных рейдов.

Выпуск программы «Разоблачение отрядов смерти SAS: британское военное преступление?» запланирован на вторник, 12 июля, в 21:00 (23:00 мск).

В июне глава второго департамента Азии МИД, спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил о существовании перспектив признания Москвой правительства боевиков «Талибана». Он подчеркнул, что первым шагом к этому решению станет этнополитически инклюзивная власть в Афганистане.