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Женщина потратила миллионы рублей на пластику ради идеального тела после родов

Бразильянка Макеллен Азеведо сделала пластику на 50 тысяч долларов ради послеродовой формы

Фото: unsplash

Жительница Бразилии Макеллен Азеведо потратила миллионы рублей на пластические операции ради идеальной физической формы после родов. Ее история заинтересовала журналистов The Sun.

До беременности 27-летняя фитнес-тренер сделала серию процедур, в числе которых оказались липосакция, удаление комков Биша и ринопластика. По ее словам, они помогли ей быстро вернуть тонус тела после рождения ребенка. По информации издания, трансформация обошлась Азеведо в 50 тысяч долларов (около трех миллионов рублей).

Блогерша рассказала, что ей было достаточно легко прийти в форму после появления на свет сына. «Я даже стала стройнее, чем до беременности. Раньше я весила 71 килограмм, а теперь — 68», — утверждает женщина.

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Азеведо также призналась, что жених поддерживал ее и заботился о ней в периоды реабилитации. При этом деньги на процедуры она копила самостоятельно, зарабатывая их на своем блоге. Кроме того, некоторые услуги ей оказывают в рамках бартерного сотрудничества.

В июне жительница Великобритании Трэйси Марриотт сделала пластическую операцию в дешевой турецкой клинике и едва осталась жива. На данную манипуляцию женщина решилась ради быстрого восстановления тела после родов. В программу стоимостью 5000 фунтов стерлингов (326,6 тысячи рублей) входили медицинские услуги, пребывание в стационаре и перелет. После проделанных процедур Марриотт было трудно дышать, шрамы на ее теле гноились, и она не могла встать с кровати.

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Полина Гераскина
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