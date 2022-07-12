Женщина потратила миллионы рублей на пластику ради идеального тела после родов

Бразильянка Макеллен Азеведо сделала пластику на 50 тысяч долларов ради послеродовой формы

Жительница Бразилии Макеллен Азеведо потратила миллионы рублей на пластические операции ради идеальной физической формы после родов. Ее история заинтересовала журналистов The Sun.

До беременности 27-летняя фитнес-тренер сделала серию процедур, в числе которых оказались липосакция, удаление комков Биша и ринопластика. По ее словам, они помогли ей быстро вернуть тонус тела после рождения ребенка. По информации издания, трансформация обошлась Азеведо в 50 тысяч долларов (около трех миллионов рублей).

Блогерша рассказала, что ей было достаточно легко прийти в форму после появления на свет сына. «Я даже стала стройнее, чем до беременности. Раньше я весила 71 килограмм, а теперь — 68», — утверждает женщина.

Азеведо также призналась, что жених поддерживал ее и заботился о ней в периоды реабилитации. При этом деньги на процедуры она копила самостоятельно, зарабатывая их на своем блоге. Кроме того, некоторые услуги ей оказывают в рамках бартерного сотрудничества.

В июне жительница Великобритании Трэйси Марриотт сделала пластическую операцию в дешевой турецкой клинике и едва осталась жива. На данную манипуляцию женщина решилась ради быстрого восстановления тела после родов. В программу стоимостью 5000 фунтов стерлингов (326,6 тысячи рублей) входили медицинские услуги, пребывание в стационаре и перелет. После проделанных процедур Марриотт было трудно дышать, шрамы на ее теле гноились, и она не могла встать с кровати.