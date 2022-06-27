Британка сделала пластику в дешевой турецкой клинике и едва осталась жива

Британка Трэйси Марриотт едва осталась жива после подтяжки живота и груди в Турции

Жительница Великобритании Трэйси Марриотт сделала пластическую операцию в дешевой турецкой клинике и едва осталась жива. Ее история заинтересовала журналистов Daily Mail.

В надежде восстановить фигуру после родов женщина решилась на хирургическое вмешательство. Ради экономии средств она отправилась в Турцию, где в одном из медицинских центров предлагали комплекс из подтяжки живота и груди по сниженной цене. Известно, что в программу стоимостью 5000 фунтов стерлингов (326,6 тысячи рублей) входили медицинские услуги, пребывание в стационаре и перелет.

Сообщается, что после пластики пациентка проснулась с болью по всему телу. Помимо этого, ей было трудно дышать и она не могла встать с кровати на протяжении пяти дней. «Я чувствовала, будто я умираю. Мне казалось, что я не вернусь домой. Мне позвонила мама по видеосвязи и не узнала меня», — вспоминает британка.

После выписки Марриотт заметила, что шрамы на груди сильно воспалились, загноились и позеленели. Однако турецкие доктора заверили, что данные признаки являются нормой при заживлении ран.

Вернувшись домой, пострадавшая обратилась в местную клинику, где врачи выявили, что швы были наложены неправильно, и это едва не спровоцировало заражение крови и, как следствие, летальный исход. Специалисты также предположили, что хирургические инструменты не были продезинфицированы должным образом.

Для того, чтобы исправить работу неумелых специалистов, женщине пришлось отправиться в Бельгию. После повторной операции ее самочувствие улучшилось. «А ведь я думала, что все проверила досконально. Кроме того, эту клинику в Турции мне рекомендовали друзья. Больше всего на мое решение повлияла цена», — призналась она.

Ранее в июне жительница Новосибирска Екатерина Князева осталась с изуродованным телом после пластической операции. Женщина, вес которой достигал 140 килограммов, хотела избавиться от жировых отложений на животе. По этой причине она решилась лечь под нож, ради чего уговорила мужа продать трехкомнатную квартиру.