Россиян предупредили о выпадении волос из-за дождя

Специалист инновационного центра «Сколково» Кудрявцев: дождевая вода провоцирует облысение

Сооснователь компании «Цифровой экомониторинг» и резидент инновационного центра «Сколково» Владислав Кудрявцев предупредил россиян о негативных последствиях дождя для здоровья. Его слова приводит информационное агентство Ura.ru.

По его мнению, загрязненная дождевая вода может спровоцировать облысение и появление аллергии. «Каждый человек может понять по своему самочувствию, что что-то не так с дождевой водой. Вредные атмосферные осадки могут вызывать проблемы с дыханием, выпадение волос, аллергические реакции, дизентерию, кишечные инфекции и отравление», — заявил Кудрявцев и порекомендовал защищать голову зонтом или головным убором.

Специалист пояснил, что дождевые капли образуются путем испарения, поэтому в облаках вода считается чистой. По его словам, проблема возникает по причине загрязненного воздуха в атмосфере, в котором присутствуют оксиды азота и серы, аммиак, сажа, а также пыль, содержащая тяжелые металлы и их соединения. При этом Кудрявцев отметил, что данное явление характерно для крупных городов.

Кроме того, эксперт рассказал, что последствия дождя можно заметить на улицах в виде коррозии на зданиях, статуях и памятниках, а также на деревьях и почве. «Если в вашем районе часто сажают новые деревья, а старые все время погибают, это может стать для вас важным сигналом. Результатом дождя может стать изменение рН в озерах, реках и водоемах», — заключил Кудрявцев.

Раннее российский врач акушер-гинеколог Екатерина Волкова перечислила главные причины облысения у женщин. Эксперт рассказала, что с возрастом у представительниц слабого пола повышается чувствительность к мужским половым гормонам — андрогенам. По ее мнению, данное явление связано с повышенным уровнем глюкозы и инсулина. Помимо этого, к облысению также могут приводить стресс, дефицит белка и нарушение кровообращения в коже головы.