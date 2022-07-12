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Уехавшая из России в Сирию жена боевика получила пять лет за участие в НВФ

В Ростове-на-Дону жена боевика получила 5 лет за помощь террористам в Сирии

Фото: Felipe Dana / AP

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор уроженке Ставрополя Разет Гардалоевой, являющейся женой боевика запрещенного в России террористического формирования «Джейш-аль-Мухаджирин валь-Ансар». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Женщина получила пять лет лишения свободы в колонии за участие в деятельности террористической организации и незаконном вооруженном формировании (НВФ).

Суд установил, что в 2015 году Гардалоева уехала из России в Турцию, а оттуда перебралась в Сирию, где вступила в НВФ. Там она оказывала медицинскую помощь боевикам, готовила им еду, делала уборку в их домах и обстирывала. Через несколько месяцев она вернулась на родину, где была привлечена к уголовной ответственности.

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Любовь Ширижик
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