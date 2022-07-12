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Присяжные вынесли обвинительный вердикт вору в законе Шаману

Присяжные признали вора в законе Шамана виновным в руководстве ОПГ из 30 человек
Олег Шаманин

Олег Шаманин. Кадр: БЕЛОМОРКАНАЛ / YouTube

Суд присяжных вынес обвинительный вердикт вору в законе Олегу Шаманину, известному как Шаман, и 22 членам его преступной группировки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Коллегия признала их виновными в преступлениях. Шаман и его подручные обвиняются в создании и участии в преступном сообществе, бандитизме, вымогательстве, разбое, покушении на убийство, незаконном обороте оружия. На основании вердикта присяжных Архангельский облсуд вынесет приговор.

По версии следствия, в 2012 году криминальный авторитет Шаманин возглавил организованную преступную группировку (ОПГ), которая несколько лет держала в страхе предпринимателей Северодвинска и Архангельска. Бандиты требовали от них дань, те, кто отказывался платить, подвергался рэкету. Группировку из 30 членов покрывали коррумпированные силовики. По делу 70 человек признаны потерпевшими.

Шаманин позиционировал себя как вор в законе, однако на самом деле его не короновали, отметил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.

Его экстрадировали в 2016 году из Объединенных Арабских Эмиратов. Он не признал вину и от дачи показаний на следствии отказался. Имущество участников ОПГ стоимостью 50 миллионов рублей арестовано.

Пятеро участников ОПГ уже осуждены к различным срокам лишения свободы, трое объявлены в розыск.

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Любовь Ширижик
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