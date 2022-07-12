В сети появилось видео последствий обстрела Новой Каховки со стороны украинской армии

В сети появилось видео последствий обстрела Новой Каховки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ролик в своем Telegram-канале опубликовал ТАСС.

В кадр попали разрушенный до основания дом, сильно поврежденные здания и разлетевшиеся по городу осколки, предположительно от ракет. Также на видео можно заметить столб дыма от пожара.

Украинская армия обстреляла Новую Каховку в ночь на 12 июля. В результате сотни квартир были уничтожены, 7 человек погибли, 70 — ранены, людей продолжают доставать из-под завалов. Кроме того, из-за атаки загорелся и сдетонировал склад с селитрой, в домах в радиусе 2 километров вылетели стекла.