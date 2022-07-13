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52-летняя Дженнифер Лопес назвала главный секрет своей красоты

Певица Дженнифер Лопес назвала главным секретом своей красоты семичасовой сон
Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес. Фото: David Swanson / Reuters

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес назвала главный секрет своей красоты. Слова звезды передает издание Daily Mail.

52-летняя артистка заявила, что для поддержания привлекательности она использует солнцезащитный крем и сыворотки для кожи, однако основой здорового образа жизни для нее является сон от семи до девяти часов в сутки. В это время организм омолаживается, подчеркнула исполнительница.

«По мере того как я стала больше времени посвящать сну и заботиться о себе, я поняла, что это не просто борьба со старением, а борьба за жизнь... Я думаю о сне как о маленькой машине времени», — пояснила Лопес.

Также звезда рассказала, что раньше уделяла мало времени своему здоровью из-за профессиональной деятельности. «Мы не ценим сон. Мы ценим кропотливую, усердную работу. И надо признать, я одна из тех, кто участвовал в этой бешеной гонке», — заключила она.

В июне Лопес призналась, что страдала от панических атак в возрасте 20 лет. По ее словам, она чувствовала себя «физически парализованной». Проблема, как утверждает артистка, была вызвана истощением организма. Врачи порекомендовали певице пересмотреть свой образ жизни, в частности, наладить сон, отказаться от кофеина и заняться спортом. С тех пор Дженнифер стала внимательней относиться к своему здоровью.

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Алина Гостева
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