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Диетолог предупредила россиян об опасных последствиях популярной диеты

Диетолог Соломатина: гречневая монодиета чревата резкими перепадами настроения и срывами

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Популярная монодиета на основе гречки чревата резкими перепадами настроения и другими опасными последствиями, предупредила диетолог Елена Соломатина. О них специалистка рассказала россиянам в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам диетолога, длительное соблюдение гречневой монодиеты может привести к эмоциональной нестабильности из-за исключения из рациона продуктов, способствующих выработке серотонина.

Другим неприятным последствием подобной диеты станет повышенный риск срывов, сказала Соломатина. Она объяснила, что гречка — продукт, который хоть и способен обеспечить организм энергией на весь день, однако в силу своей низкокалорийности не сможет насытить как следует. Кроме того, такой однообразный рацион быстро приестся, если придерживаться его неделю или дольше.

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Вместо монодиеты Соломатина рекомендовала устраивать разгрузочные дни на гречке, максимальная продолжительность которых не должна превышать трех суток подряд, а в качестве основной системы питания для похудения выбрать более сбалансированный рацион, в который кроме крупы будут включены постное мясо, кисломолочные продукты, рыба, яйца, овощи и фрукты.

Ранее диетолог Кэролайн Томпсон назвала лучшие фрукты для сохранения красоты и здоровья в 50 лет. В частности, она рекомендовала включить в рацион зеленые яблоки, так как они помогут поддерживать стабильный уровень энергии без скачков сахара в крови и поспособствуют профилактике диабета в зрелом возрасте.

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Наталья Обрядина
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