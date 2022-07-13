Диетолог предупредила россиян об опасных последствиях популярной диеты

Диетолог Соломатина: гречневая монодиета чревата резкими перепадами настроения и срывами

Популярная монодиета на основе гречки чревата резкими перепадами настроения и другими опасными последствиями, предупредила диетолог Елена Соломатина. О них специалистка рассказала россиянам в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам диетолога, длительное соблюдение гречневой монодиеты может привести к эмоциональной нестабильности из-за исключения из рациона продуктов, способствующих выработке серотонина.

Другим неприятным последствием подобной диеты станет повышенный риск срывов, сказала Соломатина. Она объяснила, что гречка — продукт, который хоть и способен обеспечить организм энергией на весь день, однако в силу своей низкокалорийности не сможет насытить как следует. Кроме того, такой однообразный рацион быстро приестся, если придерживаться его неделю или дольше.

Вместо монодиеты Соломатина рекомендовала устраивать разгрузочные дни на гречке, максимальная продолжительность которых не должна превышать трех суток подряд, а в качестве основной системы питания для похудения выбрать более сбалансированный рацион, в который кроме крупы будут включены постное мясо, кисломолочные продукты, рыба, яйца, овощи и фрукты.

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