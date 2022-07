Названы лучшие фрукты для сохранения красоты и здоровья после 50 лет

Диетолог Томпсон назвала зеленые яблоки фруктом, который поможет продлить молодость

Зеленые яблоки способствуют сохранению красоты и здоровья, заявила диетолог Кэролайн Томпсон. В беседе с изданием Eat This, Not That! она назвала их лучшим продуктом для продления молодости, а также перечислила другие фрукты, которые стоит включить в рацион после 50 лет.

Специалистка объяснила, что в зеленых яблоках содержится клетчатка и большое количество ценных витаминов и микроэлементов, поэтому они станут прекрасным перекусом или десертом, который поможет поддерживать стабильный уровень энергии без скачков сахара в крови и поспособствует профилактике диабета в зрелом возрасте.

Еще одним доступным фруктом, который поможет продлить молодость и сохранить хорошее самочувствие, Томпсон назвала апельсины. По ее словам, в них много калия — микроэлемента, необходимого для профилактики гипертонии и таких сердечно-сосудистых заболеваний, как инфаркт и инсульт.

Также диетолог рекомендовала в зрелом возрасте включить в рацион дыню, способствующую улучшению качества кожи благодаря высокому содержанию витамина С, и малину, в которой мало сахара, зато большое количество растворимой клетчатки, необходимой для снижения холестерина и улучшения пищеварения.

Ранее врач-кардиолог Сергей Иванов посоветовал россиянам есть больше продуктов, богатых жирными кислотами омега-3, омега-6 и омега-9. По его словам, полиненасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в некоторых жирных продуктах, «способствуют повышению липопротеина высокой плотности», которые также называют «хорошим» холестерином.