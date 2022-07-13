Звезда «Во все тяжкие» рассказал об инфаркте на съемках «Лучше звоните Солу»

Звезда «Во все тяжкие» Боб Оденкёрк рассказал об инфаркте на съемках «Лучше звоните Солу»

Американский актер Боб Оденкёрк рассказал о перенесенном на съемках шестого сезона сериала «Лучше звоните Солу» инфаркте. Его слова передает The Hollywood Reporter.

Инцидент произошел в июле 2021 года. Звезда сериала «Во все тяжкие» признался, что не помнит, как проходили съемки в тот день.

«Самое странное — это то, что я действительно не помню тот день», — рассказал актер. «Такое бывает редко. Обычно ты смотришь отснятый материал и вспоминаешь съемки, даже если они были несколько месяцев назад. Но в данном случае был пробел. Это очень странно».

По словам Оденкёрка, сейчас он чувствует себя хорошо и находится в «отличной форме». «У меня было пять недель, чтобы восстановиться. Когда я вернулся к съемкам, мой рабочий день сократили до 12 часов. Обо мне заботились. Надеюсь, вы не сможете различить, где (в какой сцене — прим. «Ленты.ру») у меня был приступ, а где его еще не было», — добавил актер.

Шоу «Лучше звоните Солу» получило в этом году номинацию на премию «Эмми» в категории «Лучший драматический сериал». Приквел «Во все тяжкие» рассказывает историю адвоката Сола Гудмана до того, как он встретился с учителем химии Уолтером Уайтом и его учеником и напарником Джесси Пинкманом.