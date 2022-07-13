Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Звезда «Во все тяжкие» рассказал об инфаркте на съемках «Лучше звоните Солу»

Звезда «Во все тяжкие» Боб Оденкёрк рассказал об инфаркте на съемках «Лучше звоните Солу»
Боб Оденкёрк

Боб Оденкёрк. Фото: Mike Blake / Reuters

Американский актер Боб Оденкёрк рассказал о перенесенном на съемках шестого сезона сериала «Лучше звоните Солу» инфаркте. Его слова передает The Hollywood Reporter.

Инцидент произошел в июле 2021 года. Звезда сериала «Во все тяжкие» признался, что не помнит, как проходили съемки в тот день.

«Самое странное — это то, что я действительно не помню тот день», — рассказал актер. «Такое бывает редко. Обычно ты смотришь отснятый материал и вспоминаешь съемки, даже если они были несколько месяцев назад. Но в данном случае был пробел. Это очень странно».

По словам Оденкёрка, сейчас он чувствует себя хорошо и находится в «отличной форме». «У меня было пять недель, чтобы восстановиться. Когда я вернулся к съемкам, мой рабочий день сократили до 12 часов. Обо мне заботились. Надеюсь, вы не сможете различить, где (в какой сцене — прим. «Ленты.ру») у меня был приступ, а где его еще не было», — добавил актер.

Шоу «Лучше звоните Солу» получило в этом году номинацию на премию «Эмми» в категории «Лучший драматический сериал». Приквел «Во все тяжкие» рассказывает историю адвоката Сола Гудмана до того, как он встретился с учителем химии Уолтером Уайтом и его учеником и напарником Джесси Пинкманом.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дениза Мацаева
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило об ударах по резервам группы «Каховка» на украинском заводе
В России впервые с начала июня выявили более 3900 случаев коронавируса
«АвтоВАЗ» назвал начало производства Niva «настоящей победой»
Россиянам рассказали о засекреченных бомбоубежищах
Бывший врач Обамы усомнился в способности Байдена продержаться до конца срока
Запасы газа в ЕС стали расти вдвое медленнее из-за остановки «Северного потока»
Турция объявила конкурс на разработку двигателя для истребителя
Организаторы Уимблдона задумались об отстранении россиян в 2023 году
Российская ПВО перехватила пять украинских ракет «Точка-У»
В Абхазии назвали сроки открытия аэропорта
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.