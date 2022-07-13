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В США вынесли обвинения против укравших тексты песен Eagles мужчин

В США вынесли обвинения против мужчин, укравших рукописи с текстами песен Eagles

Фото: Dan Steinberg / AP

В Нью-Йорке троих мужчин обвинили в попытке продать украденные рукописи с песнями рок-группы Eagles. Об этом сообщает CBSNews.

Мошенниками оказались аукционист Эдвард Косински, торговец редкими книгами Гленн Горовиц и директор по закупкам «Зала славы рок-н-ролла» Крейг Инчиарди. Им предъявлены обвинения в сговоре с целью продажи незаконно приобретенных текстов песен Eagles. Рукописи на 100 страниц содержат в себе тексты таких хитов, как Hotel California, New Kid in Town и Life in the Fast Lane. Стоимость материалов составляет более одного миллиона долларов. Прокуратура также обвинила мужчин в том, что они предоставляли аукционным домам ложные сведения о происхождении рукописей. Свою вину мошенники не признают.

Согласно обвинительному акту, Горовиц приобрел рукописи у писателя, работавшего над биографией Eagles, примерно в 2005 году. После этого он перепродал их Косински и Инчиарди, которые попытались продать материалы аукционным домам Christie's и Sotheby's. Мужчины также предложили выкупить рукописи основателю Eagles Дону Хенли, но он подал заявление в полицию.

Ранее стало известно о том, что звезду фильма «Лулу и Бриггс» обвинили в мошенничестве.

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