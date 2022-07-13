Россиянам объяснили опасность попыток «сидеть на одних яблоках» ради похудения

Диетолог Гинзбург: монодиеты приводят к обратному набору веса

Монодиеты провоцируют проблемы со здоровьем и приводят к обратному набору веса, предупредил врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. Он объяснил россиянам, почему попытки похудения на одной гречке или яблоках не только бессмысленны, но и представляют опасность.

По словам врача, многие популярные диеты не только не помогут избавиться от лишних килограммов, но и могут привести к ухудшению самочувствия. Например, монодиеты, во время которых человек употребляет только один продукт. «Чаще всего, независимо от того, какой продукт он выберет, будет вред. Если человек решит на одной сметане сидеть, поджелудочная железа может среагировать. Если на одних яблоках сидеть, у него желудок среагирует», — предупредил Гинзбург.

Диетолог уверен, что голодание — это также не лучший вариант для избавления от лишнего веса. «При голодании могут быть реакции со стороны сердечно-сосудистой системы. В частности, резко падать артериальное давление», — сообщил врач.

Гинзбург отметил, что из-за неправильного подхода к похудению люди чаще всего не добиваются результата и перестают даже пытаться вести здоровый образ жизни. «Меняется настроение, поведение, отношение к этому. Он [человек] чувствует себя плохо, и ему уже не нужно это похудение», — объяснил диетолог.

В заключение он сообщил, что, согласно статистике, после окончания диеты человек снова начнет много есть и наберет килограммы снова. «При избыточном весе есть статистика. Она безжалостна: 0,9, если не 0,99 из тех, кто похудел, наберут этот самый вес обратно. Какую бы диету человек не взял, скорее всего, он вес наберет обратно», — резюмировал Михаил Гинзбург.

До этого российский врач Евгений Арзамасцев перечислил продукты для похудения после 40 лет. По его словам, в рацион нужно включать постный белок и больше клетчатки.